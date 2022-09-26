Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:57

После избиения в полицейском участке 22-летней Махсы Амини в Иране продолжаются масштабные акции протеста, которыми, по поступающим сведениям, пользуется террористическая организация «Рабочая партия Курдистана» (РПК), члены которой стали проникать на территорию Исламской Республики. Известно, что иранская армия уже нанесла серию артиллерийских ударов по позициям связанных с РПК вооруженных группировок, дислоцируемых на территории Ирана.

По сообщению газеты Türkiye, Али Риза Хайет, директор Тебризского научно-исследовательского института, сказал, что угрозы РПК в отношении регионов, в которых проживают турки, то есть южные азербайджанцы, особенно усилились в период нынешней социально-политической напряженности в Иране. По его словам, РПК и другие аффилированные с ней курдские сепаратистские организации наносят на свои карты такие южно-азербайджанские города, как Урмие, Маку, Салмас, Сундуз, Хой. Эксперт заявляет, что если не будут приняты срочные меры, вооруженные группировки РПК могут учинить в этих провинциях жестокую расправу над этническими азербайджанцами. «Даже если нынешние протесты будут подавлены, в Иране все равно нет и не будет основы для внутриполитической стабильности, - подчеркнул Хайет. – Режиму аятолл становится все труднее поддерживать дальнейшее существование. Уличные протесты продолжат подрывать режим Хаменеи все более мощными волнами народного восстания. В такой ситуации мы должны думать о безопасности нашего народа вместе с народом Ирана. РПК и ее иранское отделение PJAK хотят захватить тюркский город Урмия. С другой стороны, они пытаются создать подконтрольные им регионы в Иране, а также на севере Ирака и Сирии».

Заявив, что Тегеран проводит на протяжении многих лет враждебную политику как в отношении Турции, так и Азербайджана, аналитик отметил, что происходящее сейчас является ответом на политику тегеранского режима в отношении турок. Хайет считает, что нет никаких сомнений в том, что РПК вынашивает планы по созданию государства Курдистан. Все это является частью будущих планов по объединению «Иранского Курдистана» с курдскими автономными районами на севере Ирака и Сирии и созданию «Большого Курдистана», включающего юго-восток Турции. По его словам, Турция должна усилить безопасность своих границ с Ираном, предпринять определенные шаги в сфере безопасности турок, проживающих в Южном Азербайджане, и даже создать здесь буферные зоны.