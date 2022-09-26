Что произошло на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2»?

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», - говорится в заявлении Nord Stream, обнародованном во вторник, 27 сентября.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток-2», утечка газа была также зафиксирована из обеих ниток «Северного потока-1». Все три утечки произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Польша не исключила, что утечки на газопроводах могут быть провокацией со стороны России. «Мы находимся в ситуации с высокой международной напряженностью. К сожалению, наш восточный сосед постоянно ведет агрессивную политику. Если он способен на агрессивную военную политику в Украине, то очевидно, что нельзя исключать никакой провокации, в том числе и на участках, которые находятся в Западной Европе», - заявил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией на газопроводах «Северный поток». «Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», - сказал Песков журналистам.

Немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники, близкие к расследованию инцидента, пишет, что российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» могли подвергнуться атаке, в том числе с помощью подлодок или специально обученных водолазов. Источники издания прорабатывают две версии. Первая - это «проукраинские силы», которые могли совершить подрыв трубопроводов. Источник отмечает, что в таком случае у России не останется другого выбора, как поставлять газ по маршрутам через Польшу и Украину. Вторая версия - «российская операция под чужим флагом» с тем же смыслом.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию был достроен осенью 2021 года, но так и не запущен. 22 февраля Германия остановила процесс его запуска в ответ на признание Россией независимости «ДНР» и «ЛНР». В то же время «Северный поток-1» продолжал работу и после начала российского вторжения в Украину 24 февраля. Россия сначала снизила, а позднее и вовсе остановила прокачку газа по этому трубопроводу, сославшись на неисправности единственной рабочей турбины.