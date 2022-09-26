Россия запасает на зиму «Искандеры» и «Калибры»

Россия может приберегать часть крылатых ракет для ударов по объектам критической инфраструктуры Украины зимой, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Мы видим, что противник перестал применять такое высокоточное оружие, как крылатые ракеты «Калибр», Х-101, «Искандер», - цитируют Игната украинские СМИ.

По его словам, Россия бережет ракеты для атаки на объекты критической инфраструктуры в зимнее время.

«Очевидно, что ракеты враг приберегает для целей, которые считает для себя стратегическими. Это - объекты нашей критической инфраструктуры. Возможно, что ракеты приберегают на зиму», - сказал он.