Синоптики о погоде в Баку

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, утром и ночью местами туман, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 16-19, днем 25-28 градусов тепла. В Баку ночью будет 16-18, днем 25-27 градусов тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80 процентов.