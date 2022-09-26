Посол Израиля поделился публикацией в связи с Днем памяти

«Мы молимся за мир на Южном Кавказе». Об этом на своей странице написал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Дипломат отметил, что 27 сентября - в День памяти он вместе с друзьями в Азербайджане и регионе чествует жертв конфликта.

«Мы выражаем глубокие соболезнования их семьям. Мы молимся за мир на Южном Кавказе, который обеспечит всем достойное будущее», - отметил израильский посол.