Путин обвинил Запад в массовой скупке продовольствия

Коллективный Запад «хищнически» ведет себя на мировом рынке продовольствия, заявил президент России Владимир Путин.

По словам президента РФ, стоимость продовольствия на мировом рынке вернулась на уровни начала года, но при этом на 40% выше, чем в 2020 году: «И это прямое следствие без всякого преувеличения хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку продовольствия, используя в том числе эмиссию, которую они постоянно проводят».

Он также отметил, что поставкам российского зерна и удобрений в другие страны по-прежнему мешают санкции. Это может привести к глобальному продовольственному кризису, ответственность за который будет лежать на Западе.