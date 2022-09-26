«Азиатского Марадону» обвиняют в разжигании протестов в Иране

Иранские СМИ и политики обвиняют бывшего капитана сборной страны Али Карими, имеющего прозвище «Азиатский Марадона», в разжигании протестов из-за постов в соцсетях. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Живущий в Дубае Карими подвергся критике за свои посты в социальных сетях. Он осудил убийство 22-летней Махсы Амини, погибшей после задержания полицией нравов, а также поддержал протестующих, в особенности женщин, призвав армию не допустить «пролития невинной крови».

«Не бойтесь сильных женщин. Может быть, придет день, когда они станут вашей единственной армией», – написал Карими в твиттере.