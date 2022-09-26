Коллектив Минздрава навестил проходящих лечение ветеранов Карабаха

Во время встречи Теймур Мусаев напомнил, что Отечественная война, продолжавшаяся 44 дня, завершилась окончанием почти тридцатилетней оккупации и восстановлением территориальной целостности Азербайджана.

Министр также отметил, что забота о семьях шехидов и ветеранах войны является одним из приоритетных направлений государственной политики. По его словам, народ Азербайджана глубоко чтит память солдат и офицеров, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана: «Мы в неоплатном долгу перед доблестными защитниками Отечества, отдавшими свои жизни во имя освобождения нашей родины. Наши солдаты и офицеры, проявив героизм и отвагу, выполнили почетную миссию. Без вашей храбрости и самоотверженности наша великая Победа была бы невозможна».