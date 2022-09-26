Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:36

После объявленной в России мобилизации кризис на грузино-российской границе углубляется. Граждане РФ, желающие попасть в Грузию, образовали многокилометровые очереди перед пунктом пропуска Верхний Ларс: по последней информации, количество выстроившихся в очередь на пересечении границы из России в Грузию легковых автомобилей превысило 5 тысяч. По некоторым данным, длина очереди автомобилей перед пунктом пропуска превышает 20 километров, причем многие россияне оставляют свои машины и стремятся пересечь границу пешком. Хотя грузинская сторона увеличивает число пограничников и таможенников для ускорения пересечения границы, поток увеличивается с каждым часом.

Сообщается, что колонна военной техники российской армии движется из Владикавказа в направлении погранперехода Верхний Ларс. Очевидцы делятся соответствующими фото и видео в Telegram-каналах. Но власти Грузии не видят угроз военной агрессии в связи с частичной мобилизацией, объявленной в РФ. Об этом заявил сегодня глава Минобороны страны Джуаншер Бурчуладзе, отвечая на вопрос журналистов о появлении российской военной техники у пункта пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией. «Это внутренний вопрос России… В этой мобилизации мы не видим содержащих военную агрессию угроз», - заявил Бурчуладзе.

Российская сторона не пояснила, почему военная техника была сосредоточена на границе с Грузией, но считается, что это непосредственно связано с беспорядками перед погранпереходом Верхний Ларс. По всей видимости, вызывает озабоченность тот факт, что ежедневно более десяти тысяч военнообязанных граждан покидают страну и переходят в Грузию. Сегодня в МВД Северной Осетии объявили о развертывании на Верхнем Ларсе мобилизационного пункта военкомата. «На КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата», - говорится в заявлении по итогам выездного совещания с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции и руководителями пограничного управления ФСБ по республике.

По итогам встречи также стало известно, что на Верхнем Ларсе разрешат пешеходный переход границы. Также «намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения». «Участники встречи отметили, что приток легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает. Несмотря на принимаемые меры, среди которых в том числе увеличение нарядов круглосуточно несущих службу ДПС и ППСП, обстановка остается крайне напряженной, что требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан», - говорится в сообщении. Между тем очевидцы сообщают, что в 500 метрах от пункта пропуска на границе с Грузией стоит машина ДПС и никого не пропускает. Правоохранители забирают документы стоящих в очереди людей и заявляют, что будут разбираться с военкоматом. Грузинская оппозиция между тем рассматривает массовый приток российских граждан в страну как угрозу национальной безопасности. Основные оппозиционные партии страны требуют от правительства хотя бы частично закрыть границу и ввести визовый режим для граждан России. По некоторым данным, с 21 сентября в Грузию перешли более 250 тысяч граждан России. Однако министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что данная информация является «абсолютным вымыслом».

«Я не знаю, откуда берутся эти цифры. Примерно четыре-пять дней назад число въехавших граждан составляло от 5000 до 6000 человек. Сейчас это число увеличилось примерно до 10 тысяч, прирост примерно составил 40-45 процентов, а вовсе не 250 тысяч. За прошлую ночь прибыло меньше 10 тысяч. Около 60 процентов людей выезжают на фоне тех, кто прибывает. Говорить, что это огромные цифры, на сегодняшний день неправда. Летом, в августе, например, были туристы, а не люди, приехавшие с другими целями. Предположительно, по нашему мнению, эти люди уклоняются от службы в армии. У меня всегда возникает один вопрос, эта оппозиция разделена на две части, как видно, в мире, в Европе думают иначе. Одни говорят закрыть границу и не впускать российских граждан, другие говорят впускать, чтобы они не пошли воевать с украинцами. Может, оппозиция определится, впускать или не впускать?», - задался вопросом Гомелаури. Сам министр не видит причин для закрытия пункта пропуска «Казбеги - Верхний Ларс» на границе с Россией. «Граждане России всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Они приезжали и в больших масштабах, и господин Саакашвили в 2011 году встречал их и раздавал по бутылке вина, приглашая в страну», - заявил Гомелаури журналистам. Министр внутренних дел при этом признал, что пункт пропуска на грузино-российской границе работает на пределе из-за большого наплыва людей, желающих выехать из РФ. Ираклий Кобахидзе, председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», выступил против закрытия границы. Свою позицию он обосновывает интересами проживающих в России граждан Грузии.