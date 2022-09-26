Главврач больницы в Азербайджане попытался покончить с собой

Главврач Масаллинского туберкулезного диспансера Миррагим Набиев пытался покончить жизнь самоубийством. В тяжелом состоянии он был доставлен в одну из больниц Баку, передает Ленкоранская региональная группа пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что в Масаллинском районном отделе полиции узнали о поступлении М.Набиева в больницу с диагнозом «отравление лекарством». Сообщается, что состояние его тяжелое.

По данному факту в отделе полиции Масаллинского района проводится расследование.