В ввезенных в Азербайджан препаратах для похудения обнаружили опасное вещество

На основании письма оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана в Центре аналитической экспертизы была проведена экспертиза биологически активных добавок Fatzorb, «Липотрим», «Сексуальная фигура» и «Блокатор жира».

В Центре haqqin.az сообщили, что в ходе экспертизы было обнаружено вещество сибутрамин, включенное в список сильнодействующих веществ в соответствии с законом Азербайджанской Республики от 18 марта 2016 года №180-VG «Об утверждении списка сильнодействующих веществ и их большого количества, а также списка токсичных веществ».

Сибутрамин - анорексигенное лекарственное средство, производное амфетамина, усиливающее чувство насыщения. Оно относится к группе препаратов для лечения ожирения и применяется при комплексной поддерживающей терапии больных с избыточной массой тела. В странах Евросоюза применение сибутрамина было приостановлено в 2010 году, когда Европейское агентство лекарственных средств обнародовало результаты исследований рисков побочных эффектов лекарства.