Министерство науки и образования начинает марафон в социальных сетях под названием «Учись – побеждай!». В марафоне, посвященном победе в 44-дневной Отечественной войне, могут принять участие ученики 5-11-х классов.

В министерстве рассказали haqqin.az, что цель организации марафона – показать важность образования для достижения победы, оказать поддержку по обмену историями успеха учеников. Для этого ученики могут поделиться опытом обучения в своих учетных записях в социальных сетях с хэштегом #Öyrənqalibol.

Публикация должна быть в формате фото или видео. В ней учащийся должен предоставить необходимую информацию о себе (имя, фамилия, школа и класс) и полученных им знаниях.