В Казахстане отключают вещание некоторых российских телеканалов

Один из крупнейших поставщиков телевизионных услуг в Казахстане компания «Билайн» с 5 октября прекращает ретрансляцию российских информационных телеканалов, сообщают российские СМИ со ссылкой на официальный сайт провайдера.

"С 5 октября 2022 года на „TV Интернет Дома“ и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов: „Дом кино“, „Победа“, „О!“, „Первый канал СНГ“, „НТВ МИР“, „Карусель International“, „Россия 24“, „Музыка Первого“, „РТР Планета“, „Время: далекое и близкое“, „Телекафе“, „Поехали“, „Дом кино Premium HD“, „Бобёр“, „Россия К“», - говорится в сообщении на сайте провайдера.

С чем связана такая мера, не сообщается.