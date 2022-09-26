Казахстан подтвердил отказ Армении от учений ОДКБ
Министерство обороны Казахстана официально подтвердило отказ Армении участвовать в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба ведомства.
«Официальная информация о решении не участвовать в учениях ОДКБ поступила от Министерства обороны Армении. Подтверждаем», - отметили в Министерстве обороны Казахстана.
Напомним, что учения коллективных сил ОДКБ начались 26 сентября на территории Казахстана и продолжатся до 8 октября. В минувший понедельник армянские СМИ со ссылкой на оборонное ведомство республики страны сообщили, что решение не участвовать в учениях принято из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе.