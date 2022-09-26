Ильхам и Мехрибан Алиевы ознакомились с ходом работ в мечети Юхары Гевхар Ага
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили мечеть Юхары Гевхар Ага в Шуше, где ознакомились с реконструкционными и реставрационными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева.
Помощник президента Анар Алекперов отметил, что реставрационные работы в исторической мечети Юхары Гевхар Ага начались в ноябре 2021 года. На сегодняшний день в мечети проведены работы по укреплению. Также были устранены последствия вмешательства армян в период нахождения объекта под оккупацией.
Реставрационные работы планируется завершить к концу 2023 года.