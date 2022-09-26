По личному поручению Ильхама Алиева: Минтруда спасает раненых в Карабахе

К великому сожалению, страна потеряла при этом десятки своих героических воинов...

Азербайджанская армия под руководством президента страны, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, решительно и жестко ответила на очередные военные провокации врага, нанеся тяжелые удары по вооруженным силам агрессора.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, государство, как и всегда, окружит повседневной заботой семьи шехидов, а также раненных в последних боях. Решение их социальных проблем станет приоритетной задачей для каждого сотрудника министерства.

По личному поручению главы государства семьи шехидов в кратчайшие сроки будут обеспечены всеми мерами социальной поддержки.

Как известно, после завершения 44-дневной войны Министерство труда и социальной защиты населения наладило системную опеку над семьями шехидов, а также над инвалидами и ветеранами войны, оказав 237 тысяч услуг 118 тысячам граждан страны. 101 тысяче человек были назначены месячные социальные выплаты, более 15 тысяч инвалидов войны получили разовые пособия.

В пять раз была расширена программа обеспечения жильем. Семьям шехидов, инвалидам войны, а также гражданам из слабозащищенных слоев населения было выделено 3 800 квартир, инвалиды войны получили 264 автомобиля. В целом же за прошедший период более 12 800 членов семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами или индивидуальным жильем, а еще 7 500 инвалидов получили автомобили.

Кроме того, в послевоенный период 11 000 человек были оказаны услуги по социально-психологической поддержке и реабилитации, около трех тысяч семей получили психологическую поддержку и бесплатные медикаменты, 2 600 гражданам оказали квалифицированные реабилитационные услуги, 352 инвалида I и II Карабахских войн были обеспечены 367 высокотехнологичными современными протезами, а 1 605 инвалидов войны – 24 992 единиц средств реабилитации.

Помимо этого, более 13 тысяч семей шехидов и ветеранов войны были привлечены к активной программе трудовой занятости, в том числе 8.000 человек – к программе самозанятости.