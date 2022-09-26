По личному поручению Ильхама Алиева: Минтруда спасает раненых в Карабахе
Азербайджанская армия под руководством президента страны, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, решительно и жестко ответила на очередные военные провокации врага, нанеся тяжелые удары по вооруженным силам агрессора.
К великому сожалению, страна потеряла при этом десятки своих героических воинов...
Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, государство, как и всегда, окружит повседневной заботой семьи шехидов, а также раненных в последних боях. Решение их социальных проблем станет приоритетной задачей для каждого сотрудника министерства.
По личному поручению главы государства семьи шехидов в кратчайшие сроки будут обеспечены всеми мерами социальной поддержки.
Как известно, после завершения 44-дневной войны Министерство труда и социальной защиты населения наладило системную опеку над семьями шехидов, а также над инвалидами и ветеранами войны, оказав 237 тысяч услуг 118 тысячам граждан страны. 101 тысяче человек были назначены месячные социальные выплаты, более 15 тысяч инвалидов войны получили разовые пособия.
В пять раз была расширена программа обеспечения жильем. Семьям шехидов, инвалидам войны, а также гражданам из слабозащищенных слоев населения было выделено 3 800 квартир, инвалиды войны получили 264 автомобиля. В целом же за прошедший период более 12 800 членов семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами или индивидуальным жильем, а еще 7 500 инвалидов получили автомобили.
Кроме того, в послевоенный период 11 000 человек были оказаны услуги по социально-психологической поддержке и реабилитации, около трех тысяч семей получили психологическую поддержку и бесплатные медикаменты, 2 600 гражданам оказали квалифицированные реабилитационные услуги, 352 инвалида I и II Карабахских войн были обеспечены 367 высокотехнологичными современными протезами, а 1 605 инвалидов войны – 24 992 единиц средств реабилитации.
Помимо этого, более 13 тысяч семей шехидов и ветеранов войны были привлечены к активной программе трудовой занятости, в том числе 8.000 человек – к программе самозанятости.
Нет никаких сомнений в том, что семьи наших шехидов, достойно ответивших на недавние военные провокации врага, будут полностью окружены всеми мерами социальной защиты. Сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения также окажут им помощь при оформлении необходимых документов.
Указанные семьи будут обеспечены страховыми выплатами, социальными пособиями (ежемесячные президентские стипендии, пенсии и пособия). Одновременно в соответствии с законодательством будет проведена необходимая работа по обеспечению семей военнослужащих, ставших шехидами, квартирами, индивидуальными домами, а также по привлечению их к программе активной занятости.
При встречах с членами семей шехидов представители Министерства полностью проинформируют их о правах на социальную защиту и социальное обеспечение, а также на положенные им льготы и привилегии. Помимо этого, сотрудники Министерства будут систематически навещать семьи шехидов, обращая особое внимание на социально-бытовые условия их жизни…