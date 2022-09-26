Посла Германии вызвали в МИД Турции после слов вице-спикера Бундестага об Эрдогане

В Министерстве иностранных дел Турции осудили высказывания вице-спикера Бундестага Вольфганга Кубицки в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Самым решительным образом осуждаем оскорбительные заявления, озвученные вице-спикером Бундестага Вольфгангом Кубицки в адрес главы турецкого государства... Высказывания неприемлемы, недостойны вице-спикера Бундестага и лишены политической морали и ответственности. Подобные неподобающие высказывания создают представления о политическом и нравственном уровне Кубицки, а также о его морали», - сказал официальный представитель МИД Турции посол Танджю Билгич, которого цитирует Anadolu.

О резкой реакции по этому вопросу было также сообщено послу Германии в Анкаре, который 27 сентября был вызван в МИД Турции.