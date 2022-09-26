Кабинет Министров Азербайджана одобрил проекты госбюджета и сводного бюджета на 2023 год, а также показатели сводного бюджета на следующие три года вкупе с концепцией экономического и социального развития Азербайджана и прогнозными показателями на 2023 год и последующие три года.

Чтобы оформиться в статусе закона, этим документам предстоит еще детальное рассмотрение сначала в Аппарате президента, затем обсуждение и утверждение в Милли Меджлисе и, наконец, окончательное утверждение главой государства.

И хотя все эти документы ждут определенные изменения и дополнения, в целом уже сегодня просматриваются контуры государственного бюджета на следующий год. А это значит, что, основываясь на статистических данных и цифрах прогнозов, можно попытаться экстраполировать, какими будут в 2023 году уровень жизни населения Азербайджана и состояние отдельных отраслей экономики страны.

Вкратце доходная часть госбюджета на 2023 год оценивается в 30,72 миллиарда манатов против 29,198 в текущем году, расходная – в 33,3 миллиарда манатов против 32,304 в 2022-м году, а дефицит бюджета - на уровне 2 миллиардов 579,3 миллиона манатов, или 2,4 процента ВВП против 3,106 миллиарда манатов в этом году.

Здесь важно отметить, что структура расходов на социальные нужды запланирована на 9,2 процента больше, чем в текущем году, что говорит о продолжении социальной направленности экономической политики страны.

Помимо этого, в центре внимания государства остается восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, на что будет направлено 3 миллиарда манатов (9 процентов от общих расходов госбюджета).

Новая статья расходов – финансирование проектов и мероприятий, указанных в «Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы», предусматривает выделение 5,2 миллиарда манатов.

Увеличение доходной части бюджета, а также дополнительное финансирование ряда государственных проектов связаны с прогнозами, в соответствии с которыми в следующем году размер перечислений в бюджет от Государственной налоговой службы при Минэкономики ожидается на уровне 13,402 миллиарда манатов, а от Государственного таможенного комитета – 4,75 миллиарда манатов, что на 14,2 процента больше, чем утвержденный прогноз на нынешний год. Эти показатели соответственно на 14,2 и 3,15 процента превышают утвержденный прогноз на 2022 год.

Тем не менее даже несмотря на столь заметный рост поступлений, остальная часть доходов, оцениваемая примерно в 10 миллиардов манатов, вновь придется на долю Госнефтефонда.