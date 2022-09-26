Опять придется перекинуть 10 миллиардов из Госнефтефонда в бюджет. Но манат останется крепким… экономика должна быть экономной
Кабинет Министров Азербайджана одобрил проекты госбюджета и сводного бюджета на 2023 год, а также показатели сводного бюджета на следующие три года вкупе с концепцией экономического и социального развития Азербайджана и прогнозными показателями на 2023 год и последующие три года.
Как сообщал ранее haqqin.az, указанные проекты представлены президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Чтобы оформиться в статусе закона, этим документам предстоит еще детальное рассмотрение сначала в Аппарате президента, затем обсуждение и утверждение в Милли Меджлисе и, наконец, окончательное утверждение главой государства.
И хотя все эти документы ждут определенные изменения и дополнения, в целом уже сегодня просматриваются контуры государственного бюджета на следующий год. А это значит, что, основываясь на статистических данных и цифрах прогнозов, можно попытаться экстраполировать, какими будут в 2023 году уровень жизни населения Азербайджана и состояние отдельных отраслей экономики страны.
Вкратце доходная часть госбюджета на 2023 год оценивается в 30,72 миллиарда манатов против 29,198 в текущем году, расходная – в 33,3 миллиарда манатов против 32,304 в 2022-м году, а дефицит бюджета - на уровне 2 миллиардов 579,3 миллиона манатов, или 2,4 процента ВВП против 3,106 миллиарда манатов в этом году.
Здесь важно отметить, что структура расходов на социальные нужды запланирована на 9,2 процента больше, чем в текущем году, что говорит о продолжении социальной направленности экономической политики страны.
Помимо этого, в центре внимания государства остается восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, на что будет направлено 3 миллиарда манатов (9 процентов от общих расходов госбюджета).
Новая статья расходов – финансирование проектов и мероприятий, указанных в «Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы», предусматривает выделение 5,2 миллиарда манатов.
Увеличение доходной части бюджета, а также дополнительное финансирование ряда государственных проектов связаны с прогнозами, в соответствии с которыми в следующем году размер перечислений в бюджет от Государственной налоговой службы при Минэкономики ожидается на уровне 13,402 миллиарда манатов, а от Государственного таможенного комитета – 4,75 миллиарда манатов, что на 14,2 процента больше, чем утвержденный прогноз на нынешний год. Эти показатели соответственно на 14,2 и 3,15 процента превышают утвержденный прогноз на 2022 год.
Тем не менее даже несмотря на столь заметный рост поступлений, остальная часть доходов, оцениваемая примерно в 10 миллиардов манатов, вновь придется на долю Госнефтефонда.
Самые большие расходы правительство планирует направить в сферы сельского хозяйства, социальной защиты и социального обеспечения и охраны окружающей среды.
В частности, расходы на сельское хозяйство предусмотрены в размере 1,202 миллиарда манатов, а на соцзащиту и соцобеспечение – 4,412 миллиарда манатов, что соответственно на 20,5 и 18,3 процента больше утвержденного прогноза на нынешний год.
Расходы на охрану окружающей среды планируется увеличить на 24,4 процента, доведя их до 363,3 миллиона манатов.
Планируется также увеличить расходы на здравоохранение на 11,5 процента (до 1,905 миллиарда манатов), на образование на 4,6 процента (4,404 миллиарда манатов), на оборону и безопасность на 5 процентов (5,32 миллиарда манатов), на жилищно-коммунальное хозяйство на 30,2 процента (355,1 миллиона манатов), на судебную власть, правоохранительные органы и прокуратуру на 11,8 процента (2,744 миллиарда манатов), на сферу культуры на 17,2 процента (542,8 миллиона манатов).
Впрочем, есть и статьи госбюджета, предусматривающие снижение расходов, хотя в целом их размер не так ощутим. К примеру, расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательствами, предусмотрены на уровне 1,005 миллиарда манатов, что на 43,9 процента меньше утвержденного прогноза на текущий год. Благодаря чему в следующем году выплаты по долговым обязательствам составят всего 3 процента от общих бюджетных расходов. Еще на 2,6 процента снизятся расходы на экономическую деятельность (6.884,9 миллиона манатов), что само собой подразумевает снижение инвестиций. В целом же инвестиционные расходы в 2023 году планируется снизить на 19,35 процента (2,65 миллиарда манатов), помимо этого, почти вдвое ожидается снижение инфляции – с 12,5 процента в этом году до 6,9 в будущем.
Азербайджанских читателей, несомненно, интересует прогноз по курсу маната, вокруг которого вновь циркулируют самые разные слухи. Правительство планирует оставить его на прежнем уровне – 1,7 доллара/манат, и это намерение, как, впрочем, и остальные макроэкономические прогнозы, правительство, думается, выполнит без особых напряжений.
Дело в том, что цена одного барреля нефти заложена в госбюджете Азербайджана в размере 50 долларов, хотя, по мнению экспертов, она будет значительно выше. А нефть, как известно, продолжает оставаться определяющим фактором для всей экономики страны.