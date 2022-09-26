«Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась не встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, когда находился там с миссией, так как Пашинян в это время находился на Генассамблее ООН». Об этом заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, передают российские СМИ.

Напомним, что миссия ОДКБ посетила Армению, где провела ряд встреч с руководителями страны.