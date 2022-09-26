Россия начала мобилизацию в захваченных регионах Украины
Российские власти начинают готовить мобилизацию на захваченных территориях Украины.
Украинские СМИ пишут, что мужчины Мариуполя начали получать смс-сообщения с просьбой явиться в военкомат с паспортом и личными вещами.
«Мариупольцам поступают сообщения с просьбой явиться в военкомат. Решение... обосновывают тем, что Мариуполь будет входить в состав РФ согласно результатам псевдореферендума, который проведен для галочки», – говорится в тексте сообщения, которое опубликовал городской совет.
В горсовете сообщили, что скрытая мобилизация проходит в Мариуполе давно. В частности, мариупольцам приходили смс, где им предлагали работать в так называемой «государственной военизированной службе». Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что россияне в городе могут призвать более 10 тысяч мужчин. Он посоветовал мужчинам любым образом выехать из города, чтобы избежать принудительной мобилизации и не рисковать жизнью.