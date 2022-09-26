США поддерживают усилия Мишеля по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией

«Вашингтон поддерживает усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном». Об этом на брифинге заявил постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Он напомнил, что в настоящее время идет мирный процесс между Азербайджаном и Арменией во главе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, и Соединенные Штаты активно его поддерживают.

Карпентер добавил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Ереваном, Баку и Брюсселем по вопросу мирного урегулирования.

«США поддерживают улучшение отношений между Баку и Ереваном, открытие транспортных коридоров в регионе, налаживание добрососедских отношений и защиту прав всего населения региона», - сказал представитель Соединенных Штатов.