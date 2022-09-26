Расширение России: в Москве запустят салюты или ядерные ракеты? по горячим следам
Завершился последний день «референдумов» по вступлению в состав России, одновременно проведенных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республиках», а также в оккупированных Херсонской и Запорожской областях Украины.
Глава Луганской «народной республики» Леонид Пасечник еще накануне заявил, что референдум в регионе состоялся. По данным ЦИК «ЛНР» накануне проголосовали более 83% населения.
В то же время глава «ДНР» Денис Пушилин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой "как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума" решить вопрос о вхождении «ДНР» в Россию. Путин на это пока не отреагировал. Напомним, что за три дня до вторжения в Украину лидеры «ДНР» и «ЛНР» попросили Путина признать эти самопровозглашенные республики. Тогда Путин принял роковое решение и началась война.
О планах проведения «референдумов» Пушилин и Пасечник объявляли еще летом, а российские СМИ озвучивали дату 11 сентября, когда в России проходил единый день голосования. Но позже стало понятно, что российским военным не удается расширить зону оккупированных территорий, и 6 сентября украинская армия начала стремительное наступление в Харьковской области.
О планах проведения «референдумов» и задействования крымского сценария для аннексии новых территорий Украины было объявлено 19 сентября. Первая официальная реакция со стороны Москвы поступила от зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который поддержал предложения оккупационных властей в Украине, пригрозив "использовать все силы самозащиты" в случае "посягательства на территорию России" - имея в виду готовящуюся аннексию украинских территорий.
Реакция Украины и Запада не заставила себя ждать. В Киеве и Вашингтоне заявили, что не признают итогов «референдума» и присоединения новых территорий к России, а значит успешное контрнаступление украинской армии будет продолжено, невзирая на угрозы Кремля применить ядерное оружие в случае угрозы «новым территориям» России.
Вероятно, после объявления окончательных итогов «референдумов» в Москве торжественно объявят о присоединении этих территорий к России, как это было в 2014 году в случае с Крымом. Но как же Россия распорядится новыми аннексированными территориями?
Газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Совете Федерации и «правительстве» Крыма пишет, что в России могут создать новый федеральный округ – Крымский, в состав которого войдут и сам полуостров, и присоединенные «ЛНР», «ДНР», а также Запорожская и Херсонская области.
При этом, возглавить новое полпредство может бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Газета пишет, что решение по Рогозину будет принято в ближайшее время и оно с большой вероятностью будет положительным, потому что для управления новыми территориями нужен политический тяжеловес.
Официальное присоединение оккупированных территорий к России создает совершенно новую геополитическую реальность. В одночасье нынешняя тысячекилометровая линия фронта превратится в государственную границу России, и никто не знает, как Москва отреагирует на посягательство на «свою территорию».
Хотя в ходе войны украинская армия неоднократно наносила удары по Крыму, а также Белгородской и Курской областям, никакой реакции от Москвы так и не последовало. Да и реагировать собственно нечем. Российская армия позорно бежала, спасаясь от контрнаступления ВСУ в Харькове, а в самой России призывники массово уклоняются от призыва, заполонив погранпереходы с соседними странами.
Единственное, чем Россия теоретически может ответить на вторжение на «свою территорию», - это тактическим ядерным ударом по территории Украины. Но предсказать последствия такого шага сегодня не берется ни один политик и эксперт…