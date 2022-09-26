Мобилизация в России: на границе с Грузией начали выдавать повестки

Стоящим в очереди у контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе начали вручать повестки. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу главы Северной Осетии.

"На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку", - цитируют СМИ собеседника в правительстве Северной Осетии.

Уточняется, что повестки вручают только жителям Северной Осетии.

