Минутой молчания почтили память погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана. Был продемонстрирован видеоролик, посвященный Дню памяти, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился с сотрудниками Министерства - ветеранами и членами семей шехидов в связи с Днем памяти, который отмечается в Азербайджане 27 сентября.

Всего в министерстве работают 334 члена семей шехидов и участников войны. Сахиль Бабаев сказал, что члены семей 92 сотрудников министерства стали шехидами. Он отметил, что 170 сотрудников, работающих на различных должностях в Министерстве труда и социальной защиты населения, участвовали в войне и внесли свой вклад в победу. При этом 72 сотрудника министерства, работающие на различных должностях, являются участниками Первой карабахской войны.

Сахиль Бабаев обратил внимание на то, что подавляющее большинство сотрудников министерства, участвовавших в Отечественной войне, награждены медалями «За отвагу», «За освобождение Ходжавенда», «За освобождение Физули», «За освобождение Губадлы», «За освобождение Шуши», «За освобождение Джебраила», «За освобождение Кельбаджара», «За освобождение Лачина» и другими наградами. Некоторые из них даже были награждены 2-3, а некоторые - 5 и более медалями. В целом сотрудники Министерства - участники Отечественной войны награждены 418 медалями.

Выступившие на собрании отец героя Отечественной войны, шехида Сурхая Ночуева, сотрудник Государственного фонда социальной защиты Абдул Ночуев, супруга шехида Мурада Мамедова, сотрудник агентства DOST Айсель Мамедова и другие выразили удовлетворение заботой, оказанной им государством.

Сотрудник Агентства социальных услуг Вюсал Хатамов, участник Отечественной войны, и другие подчеркнули, что испытывают гордость за участие в боях за освобождение родной земли от врага.

В связи с Днем памяти сотрудники Министерства также посетили II Аллею шехидов и почтили память погибших минутой молчания.