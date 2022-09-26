Иран готовился нанести Азербайджану предательский удар в спину... Но Пашинян отказался сенсационный факт
После завершения второй карабахской войны появляются все новые факты, свидетельствующие о вероломной роли соседнего Ирана, который готовился выступить в поддержку Армении.
По информации армянских СМИ, начало 44-дневной войны стало полной неожиданностью для официального Тегерана. Иранские власти пытались всячески оказать содействие армянским властям, чтобы остановить победоносное наступление азербайджанской армии.
Известный армянский политолог Степан Даниелян выступил с сенсационным заявлением. По его словам, «армянское общество попадет в шок, если узнает о предложениях Ирана армянскому правительству во время второй карабахской войны». По словам Даниеляна, Пашинян отказался от предложений Ирана.
Даниелян убежден, что если бы Пашинян принял эти предложения, то сумел бы изменить ход и итоги войны.
«Возникает вопрос: почему Пашинян отказал Ирану?», - задается вопросом Даниелян.
Армянский политолог объясняет это решение отвественностью и обязательствами, которые взял на себя Пашинян перед американской администрацией, в частности, экс-советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. В тот период администрация Трампа потребовала у Пашиняна закрыть границу с Ираном.
«Во время визита в Армению в 2018 году Болтон призвал армянское общество избавиться от стереотипов и пересмотреть отношение к Турции. То есть, это было важно для американцев. Это была цена за приход к власти нынешнего правящего режима. Это и было условием смены власти в 2018 году», – добавил он.
По словам С.Даниеляна, и сегодня Иран угрожает национальной безопасности Азербайджана.