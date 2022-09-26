После завершения второй карабахской войны появляются все новые факты, свидетельствующие о вероломной роли соседнего Ирана, который готовился выступить в поддержку Армении.

По информации армянских СМИ, начало 44-дневной войны стало полной неожиданностью для официального Тегерана. Иранские власти пытались всячески оказать содействие армянским властям, чтобы остановить победоносное наступление азербайджанской армии.

Известный армянский политолог Степан Даниелян выступил с сенсационным заявлением. По его словам, «армянское общество попадет в шок, если узнает о предложениях Ирана армянскому правительству во время второй карабахской войны». По словам Даниеляна, Пашинян отказался от предложений Ирана.