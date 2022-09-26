Уникальный турецкий катер задействован в учениях НАТО

Турецкий MARLIN - единственный в мире беспилотный военный катер с функцией радиоэлектронной борьбы (РЭБ) продемонстрировал высокую эффективность на учениях НАТО в Португалии, сообщает агентство «Анадолу».

Проект разработки беспилотного военного катера был реализован усилиями флагмана оборонпрома Турции - компании ASELSAN и оборонной верфи Sefine Shipyard.

MARLIN - первый турецкий беспилотный аппарат, задействованный в учениях НАТО. От своих конкурентов MARLIN отличается превосходными технологическими характеристиками и функциями по полезной нагрузке.

Кроме того, MARLIN - единственный в мире беспилотный военный катер с возможностью радиоэлектронной борьбы.