Патриарх Кирилл призвал к братству с Украиной

России «угрожает опасность в это судьбоносное время», «братские отношения с Украиной как двух частей единой Руси» необходимо восстановить, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в московском храме Христа Спасителя, пишут российские СМИ.

«Следует на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания и особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества», — призвал глава РПЦ.

По его мнению, «духовная мобилизация поможет полному примирению жителей России и Украины».