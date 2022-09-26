Украина прекратила авиасообщение с Сирией

Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с Сирией в сфере воздушного сообщения, действовавшее с 1993 года, сообщил представитель Кабинета министров страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

Еще летом Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией, ввела торговое эмбарго и другие экономические санкции в отношении сирийских юридических и физических лиц. Это произошло из-за решения Сирийской Арабской Республики признать независимость сепаратистских «ДНР» и «ЛНР».