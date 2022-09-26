На армянского адвоката напали с ножом
Армянский адвокат Гаяне Папоян написала на своей странице в Facebook, что подверглась нападению вооруженного холодным оружием незнакомца возле здания Службы национальной безопасности Армении.
«Сегодня утром у здания СНБ, на дворовом участке пропускного пункта и здания Саят-Нова 27, на меня напал мужчина, у которого был острый колюще-режущий предмет. Мне удалось убежать, зайдя в приемную СНБ и позвав на помощь сотрудников СНБ. Однако за это время мужчина этим же инструментом повредил мою машину, припаркованную на данной территории. И все это днем... у здания СНБ», - написала она.