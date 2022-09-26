В России дефицит жгутов и бинтов

Росздравнадзор обязал аптеки еженедельно отчитываться о наличии перевязочных, гемостатических средств и кровоостанавливающих жгутов. Сведения нужно будет предоставлять, начиная с 28 сентября. Требование связано с дефицитом подобных медицинских изделий, пишут российские СМИ.

В списке расходных материалов «особо острой потребности»: медицинский жгут, медицинская коллагеновая губка, индивидуальные перевязочные пакеты. Все они отсутствуют или «кратковременно появляются в прайсах оптовых организаций». Кроме того, необходим запас стерильных медицинских салфеток, перчаток, бинтов, ваты, спиртовых салфеток и шприцев.

Тем временем выяснилось, что перевязочных материалов не хватает и российской армии. В российских телеграм-каналах появилось видео, где мобилизованным говорят, что им придется «обеспечить себя самостоятельно». Представительница воинской части уточняет, что призывникам потребуется перекись водорода и жгуты.