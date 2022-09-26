Foreign Policy: На этот раз протесты в Иране приведут к изменениям

«Неприятное осознание того, что непокрытие нескольких прядей волос женщины может лишить ее права на безопасность, жизнь и свободу, потрясло иранцев, и лозунг «Женщина, жизнь, свобода» находит отклик в Иране после смерти Махсы Амини. В стране и раньше имели место публичные дебаты по вопросу обязательного ношения хиджаба, но недавние демонстрации в этом отношении привели к существенным изменениям: впервые после Исламской революции 1979 года широкий круг партий и общественных организаций публично потребовал отмены законов, касающихся обязательного ношения хиджаба. На этот раз на проблему хиджаба отреагировал широкий круг видных политических и религиозных деятелей, известных личностей и спортсменов», - говорится в статье.

Как отмечает Foreign Policy, нынешние протесты также являются первым протестным движением среднего класса в Иране после Зеленого движения 2009 года, но между ними есть важные различия.

«Первое отличие — количество протестующих значительно больше, чем в 2009 году. Кроме того, протестующие в 2009 году были разновозрастными, а лидеры недавних протестов более молодые, бесстрашные, откровенные, смелые и злые, они хотят свободы и демократии», - пишет издание.