Шведы обсудят в Турции экстрадицию террористов

Отвечая на вопросы журналистов после заседания Кабмина страны, Боздаг сказал, что переговоры по вопросу об экстрадиции из Швеции и Финляндии продолжаются: «Мы ожидаем, что Швеция и Финляндия экстрадируют членов РПК и FETÖ в Турцию в рамках соглашения с НАТО».

Он также отметил, что делегация турецкого Минюста скоро отправится в Финляндию для проведения переговоров по этому поводу.