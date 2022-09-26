Рамин Гаджилы возразил прокурору: Начните следствие заново

Бакинский суд по тяжким преступлениям продолжает рассматривать дело общественного деятеля и лидера Европейского движения Азербайджана Рамина Гаджилы, обвиняемого в организации незаконной миграции граждан в США, Канаду и страны Европы.

Как сообщает haqqın.az, в ходе заседания государственный обвинитель Фариз Рзаев, обратившись к суду с ходатайством, попросил о вызове в суд и признании потерпевшими свидетелей, допрошенных по уголовному делу: «Согласно решению Конституционного суда, лица, признанные свидетелями по обвинению в подстрекательствах к взяточничеству, могут быть признаны потерпевшими».

Рамин Гаджилы и его адвокат возразили против ходатайства. «Если вы хотите начать все с нуля в этом судебном процессе, то направьте дело на предварительное следствие. Пусть расследование начнется заново», - сказал обвиняемый.

Судебный процесс продолжится 5 октября.