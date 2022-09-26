Рамин Гаджилы возразил прокурору: Начните следствие заново
Бакинский суд по тяжким преступлениям продолжает рассматривать дело общественного деятеля и лидера Европейского движения Азербайджана Рамина Гаджилы, обвиняемого в организации незаконной миграции граждан в США, Канаду и страны Европы.
Как сообщает haqqın.az, в ходе заседания государственный обвинитель Фариз Рзаев, обратившись к суду с ходатайством, попросил о вызове в суд и признании потерпевшими свидетелей, допрошенных по уголовному делу: «Согласно решению Конституционного суда, лица, признанные свидетелями по обвинению в подстрекательствах к взяточничеству, могут быть признаны потерпевшими».
Рамин Гаджилы и его адвокат возразили против ходатайства. «Если вы хотите начать все с нуля в этом судебном процессе, то направьте дело на предварительное следствие. Пусть расследование начнется заново», - сказал обвиняемый.
Судебный процесс продолжится 5 октября.
Напомним, что во время расследования было установлено, что руководитель ООО No Border Travel Agency Рамин Гаджилы, председатель Общественного объединения «Молодежное научное и культурное развитие» Сардар Искендеров, представители ООО Yes Travel Сархан Абдуллаев, Узеир Багирли, руководитель HMH Baku Travel Нармина Дадашева, а также Закир Амиров, Азиз Сафаралиев, Акиф Асадов организовывали незаконную миграцию заявителей путем подделки и продажи фальшивых выписок со счета, документов, подтверждающих право собственности на движимое и недвижимое имущество, писем-обращений в правоохранительные органы, медицинских справок и других официальных документов.
Рамину Гаджилы и вышеуказанным лицам предъявлено обвинение по статье 178.3.1 (мошенничество в составе организованной группы) и другим статьям Уголовного кодекса. В отношении них избраны меры пресечения в виде ареста и подписок о невыезде.