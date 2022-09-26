Алиевы помолились за упокой душ погибших героев
Сегодня, 27 сентября, в День памяти героически павших в боях за освобождение Карабаха президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан ханум Алиева посетили азербайджанскую святыню в карабахской столице городе Шуша – историческую мечеть Юхары Говхар Ага.
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева помолились за упокой душ героически павших шехидов.
Это мгновение стало кульминацией исторического Дня памяти героев карабахских войн, принесших свои светлые жизни на алтарь освобождения Шуши и всего Карабаха.