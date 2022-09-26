Блинкен: Украина может использовать американское оружие против аннексированных территорий

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не возражает насчет того, чтобы Киев применял оружие Запада против территорий, которые могут стать частью Российской Федерации после так называемых «референдумов», пишут российские СМИ.

Он напомнил, что Соединенные Штаты и многие другие страны заявляли о том, что никогда не признают аннексию украинских территорий. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, у Украины есть «абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией».

«И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем им, очень эффективно используются именно в этих целях, как мы только что видели на северо-востоке Украины и как мы видим на юге. И опять-таки: совершенно нет изменения в территории, которая аннексируется Россией, как вопроса для нас или украинцев. Украинцы продолжат то, что им необходимо делать, чтобы вернуть отнятые у них земли», — сказал дипломат.