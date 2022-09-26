В НАТО назвали причину наращивания сил у границ России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не считает себя частью конфликта на Украине, а лишь оказывает военную помощь Киеву, пишут украинские СМИ.

«Помощь Украине не означает участие в конфликте», – подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО в очередной раз подчеркнул, что Альянс не является частью конфликта в Украине. При этом он призвал страны НАТО усилить военную помощь Украине.

По словам Столтенберга, наращивание сил Альянса у границ РФ «направлено на предотвращение конфликта с ней».

Он также подчеркнул, что не верит в применение Москвой ядерного оружия, но призвал «серьезно относиться к этим угрозам».