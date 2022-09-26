Россия осталась без генсека Олимпийского комитета
Генеральный секретарь Олимпийского комитета России, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова уехала из страны и не планирует возвращаться обратно, сообщили в российской Федерации синхронного плавания.
Вице-президент федерации Ольга Брусникина, комментируя отъезд Давыдовой, заявила, что все в комитете «шокированы» этой новостью. Никаких других подробностей об отъезде ни она, ни представители Олимпийского комитета России не озвучили.