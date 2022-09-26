В ООН назвали число погибших в Украине детей

Мониторинговая миссия ООН задокументировала уже почти 15 тыс. жертв среди гражданских в войне России против Украины, рассказала на пресс-брифинге глава миссии по правам человека в Украине Матильда Богнер.

По словам Богнер, с 24 февраля по настоящее время было задокументировано 5996 погибших человек, 8848 получили ранения. Среди погибших 382 ребенка. Она отметила, что это подтвержденные случаи, но фактические цифры значительно больше.

За отчетный период было зафиксировано 407 случаев насильственных исчезновений и произвольных задержаний, из которых 18 человек были впоследствии найдены мертвыми.

Также она сообщила, что в течение отчетного периода было зафиксировано 9 случаев изнасилований – 8 женщин и одного ребенка и 15 случаев сексуального насилия в отношении мужчин.