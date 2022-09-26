Согласно решению Верховного суда решение апелляционного суда в отношении Вели Алескерова изменено, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев и 20 суток.

Алескеров был освобожден из-под стражи в зале суда, так как находился в заключении с 2016 года.