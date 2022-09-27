В Дагестане противникам мобилизации грозят уголовные дела

В отделе полиции Советского района Махачкалы остаются около 100 человек, задержанных на митинге против мобилизации в республике, в отношении более десяти из них могут быть возбуждены уголовные дела. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев, пишет Deutsche Welle.

По словам Хадулаева, основная часть задержанных – молодые люди. "...Парни и девушки. Студенты тоже есть, и они переживают, что их могут отчислить из-за этого", - написал Хадулаев в своем Telegram-канале.