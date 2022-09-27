В Дагестане противникам мобилизации грозят уголовные дела
В отделе полиции Советского района Махачкалы остаются около 100 человек, задержанных на митинге против мобилизации в республике, в отношении более десяти из них могут быть возбуждены уголовные дела. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев, пишет Deutsche Welle.
По словам Хадулаева, основная часть задержанных – молодые люди. "...Парни и девушки. Студенты тоже есть, и они переживают, что их могут отчислить из-за этого", - написал Хадулаев в своем Telegram-канале.
Уже собраны материалы для возбуждения более десяти уголовных дел в отношении участников митинга, "так как ребята дрались с полицейскими и даже есть переломы у полицейских", сообщил он, добавив, что сегодня "постараются всех отпустить, кроме тех, на кого возбуждают уголовные дела".
В Махачкале 25 и 26 сентября прошли массовые акции протеста против мобилизации на войну с Украиной. По информации "Кавказ.Реалии", 25 сентября было задержано около 120 человек. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела. На следующий день в полицейские отделы доставили около 110 человек, из них как минимум 28 - несовершеннолетние. Сообщается о задержанных и в Хасавюрте, где также прошел митинг против мобилизации, – их около 20 человек.