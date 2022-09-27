Мухаммед бен Салман назначен премьером Саудовской Аравии
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз назначил вместо себя премьер-министром своего сына, наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Об этом пишут российские СМИ.
«Указом короля на должность премьер-министра назначается наследный принц Мухаммед бен Салман, который наделяется полномочиями проводить заседания Кабинета министров», - говорится в документе.
Этим же указом саудовский монарх назначил министром обороны своего другого сына, младшего брата кронпринца – Халеда бен Салмана.