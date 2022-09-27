И Польша рекомендует своим гражданам покинуть Россию

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что рекомендуют своим гражданам покинуть территорию России.

В сообщении МИД Польши говорится, что предупреждение опубликовано в связи с продолжающимся военным вторжением России в Украину, а также объявлением российскими властями Польши «недружественным государством».

МИД Польши подчеркивает, что резкое сокращение штата посольства и консульских учреждений на территории России ограничивает возможности дипломатических ведомств по оказанию помощи польским гражданам в случае возникновения у них проблем.

«В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств, эвакуация польских граждан может быть затруднена или вовсе невозможна», – говорится в сообщении.

Ранее во вторник, 27 сентября, сообщалось, что правительство Болгарии призвало своих граждан, которые находятся сейчас в России, срочно покинуть страну на фоне частичной мобилизации в стране. Власти Болгарии просили своих граждан также воздержаться от поездок в РФ.