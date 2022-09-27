Свидетели рассказали об «эротических переписках» лжеимама Бабаева haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Агиля Бабаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, как только Бабаев, который называет себя «12-м имамом», зашел в зал суда, потерпевшие стали осыпать его оскорблениями и проклятиями, желали ему «отправиться в преисподнюю». А журналиста, возразившего против использования оскорбительных выражений в зале суда, назвали провокатором. Судья – по требованию потерпевших – удалил журналиста из зала суда.
Находившиеся в зале суда наконец успокоились, и судебное заседание продолжилось допросом потерпевшего Самира Джафарова. Отвечая на вопросы сторон, Джафаров сообщил, что во время следствия А.Бабаев приказал ему не говорить о собранных деньгах, или, как выразился свидетель, «зякате», пообещав возместить ущерб.
Потерпевший рассказал, что в 2014 году начал строительство 6-этажного дома. Хотя за восемь двухкомнатных квартир в этом доме Бабаев должен был заплатить 448 тысяч манатов, в общей сложности он выплатил всего 210 тысяч манатов: «Тогда мы не могли требовать свои деньги, а теперь требуем. Требую свои 149 тысяч манатов, другой нанесенный им ущерб пусть останется на его совести».
Джафаров рассказал, что сбор религиозных пожертвований Бабаев поручил ему: «Все собранные деньги передавал Агилю. Пожертвования приблизительно в 700 манатов, относящиеся к женщинам, отдавал женщине по имени Таира. Голосовые сообщения и смс с телефона не удалял, все на месте. Мы считали его «12-м имамом», смотрели как на святого, пока он сам себя не разоблачил».
A.Бабаев не согласился с показаниями Джафарова, заявив, что никому ничего не должен: «О каком долге они говорят? Я только помогал этим людям. Есть документы на все проданные мне квартиры».
В ходе судебного процесса стало известно, что главной причиной распада мифа об «имаме» стало то, что Бабаев совершил аморальные поступки в отношении двух женщин, которых потерпевшие знали лично.
После на заседании свидетельствовал потерпевший Эмин Гасанов. Он сказал, что знал Бабаева как образованного религиозного человека: «Он рассказывал хадисы, мы верили ему. Говорил, что ему нужно повиноваться, чтобы попасть в рай».
По словам потерпевшего, в 2014 году, когда началось строительство здания, они пришли просить у Бабаева благословения. Благословение мошенник дал в обмен на квартиры в строящемся доме: «Мы советовались с ним во всех делах, думали, что он послан Аллахом, повиновались во всем. Иногда Агиль грозился, что отправит нас в ад».
Отвечая на вопросы сторон, Гасанов сказал, что Бабаев словно околдовал, загипнотизировал их, они даже не могли возразить ему. Когда последователи «имама» начали задавать ему вопросы об эротических переписках с женщинами, Бабаев отговаривался тем, что его, дескать, попутали бесы. Постепенно мошенник стал терять доверие окружающих, хотя обладал влиянием.
Выпускник факультета международного права Бакинского государственного университета, Гасанов также рассказал о «хадисах», придуманных «имамом»: «Мы верили, что Бабаев проповедует истину. Боялись прогневать Бога и потому во всем его слушались... 20 лет обманывал стольких людей».
Судебный процесс продолжится 11 октября.
Согласно обвинительному заключению, Агиль Бабаев, называя себя «12-м имамом Мехти», с 2007 по 2020 годы, злоупотребляя доверием жителей Баку, присвоил значительную сумму денег. Он собирал с них деньги на якобы благотворительные цели. На организованных им «религиозных» собраниях Бабаев говорил, что был послан на Землю божественной силой, чтобы творить добро и помогать людям с финансовыми трудностями, подчеркивал, насколько важно верить в него, чтобы избежать мучений загробной жизни и обрести рай. Бабаев умел убеждать людей – те ежемесячно платили ему. Он заверил, что собранные деньги якобы раздаются нуждающимся и неимущим, на них строятся дома для членов семей шехидов и инвалидов войны. Ущерб, причиненный пострадавшим, оценивается в 2 миллиона 500 тысяч манатов.