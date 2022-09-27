Инара Рафикгызы, судебный репортер 27 сентября 2022, 23:28

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Агиля Бабаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает корреспондент haqqin.az, как только Бабаев, который называет себя «12-м имамом», зашел в зал суда, потерпевшие стали осыпать его оскорблениями и проклятиями, желали ему «отправиться в преисподнюю». А журналиста, возразившего против использования оскорбительных выражений в зале суда, назвали провокатором. Судья – по требованию потерпевших – удалил журналиста из зала суда.

Находившиеся в зале суда наконец успокоились, и судебное заседание продолжилось допросом потерпевшего Самира Джафарова. Отвечая на вопросы сторон, Джафаров сообщил, что во время следствия А.Бабаев приказал ему не говорить о собранных деньгах, или, как выразился свидетель, «зякате», пообещав возместить ущерб. Потерпевший рассказал, что в 2014 году начал строительство 6-этажного дома. Хотя за восемь двухкомнатных квартир в этом доме Бабаев должен был заплатить 448 тысяч манатов, в общей сложности он выплатил всего 210 тысяч манатов: «Тогда мы не могли требовать свои деньги, а теперь требуем. Требую свои 149 тысяч манатов, другой нанесенный им ущерб пусть останется на его совести». Джафаров рассказал, что сбор религиозных пожертвований Бабаев поручил ему: «Все собранные деньги передавал Агилю. Пожертвования приблизительно в 700 манатов, относящиеся к женщинам, отдавал женщине по имени Таира. Голосовые сообщения и смс с телефона не удалял, все на месте. Мы считали его «12-м имамом», смотрели как на святого, пока он сам себя не разоблачил».

A.Бабаев не согласился с показаниями Джафарова, заявив, что никому ничего не должен: «О каком долге они говорят? Я только помогал этим людям. Есть документы на все проданные мне квартиры». В ходе судебного процесса стало известно, что главной причиной распада мифа об «имаме» стало то, что Бабаев совершил аморальные поступки в отношении двух женщин, которых потерпевшие знали лично. После на заседании свидетельствовал потерпевший Эмин Гасанов. Он сказал, что знал Бабаева как образованного религиозного человека: «Он рассказывал хадисы, мы верили ему. Говорил, что ему нужно повиноваться, чтобы попасть в рай».