Польша нашла замену российскому газу

В польском городе Голенюв состоялась церемония открытия газопровода Baltic Pipe, пролегающего между Польшей и Данией, пишут российские СМИ.

В мероприятии приняли участие президент и премьер-министр Польши Анджей Дуда и Матеуш Моравецкий, а также глава правительства Дании Метте Фредериксен.

«Эпоха российского доминирования в газовой сфере подходит к концу, эпоха отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством», - цитирует слова Матеуша Моравецкого Euronews.

По Baltic Pipe в Польшу и соседние страны будет поставляться норвежский газ. Согласно заявлению Еврокомиссии, газопровод сможет поставлять до 10 миллиардов кубометров газа в год.

Как сказал во время церемонии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Baltic Pipe построен в противодействие газопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2».

Начало поставок запланировано на 1 октября 2022 года, уже к концу ноября газопровод сможет заработать в полную мощность.