Зеленский: После «референдумов» с Путиным не о чем будет разговаривать

Реализации «крымского сценария» на захваченных Россией после 24 февраля территориях Украины будет означать, что Украине не о чем разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН.

Он отметил, что Москва «регулярно нарушает международный правовой порядок и провоцирует эскалацию».

«Россия проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской АЭС и к тому, чтобы положить конец любым враждебным действиям против ядерных объектов на территории Украины. Это еще одно доказательство того, что Россия подводит мир к ядерной катастрофе. Угрозы применения ядерного оружия превратились в постоянный нарратив российской пропаганды. Это доказывает тот факт, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием, так как она не в состоянии гарантировать безопасность мира», - считает Зеленский.

Он напомнил, что во время выступления на сессии Генассамблеи ООН он представил украинскую мирную формулу. Но ответом России на это стало объявление мобилизации.

"Россия намеренно фокусирует мобилизацию на территориях, которые она контролирует. Это касается не только Кавказа, Сибири, где было сделано все, чтобы мобилизовать как можно больше мужчин коренного населения, но и на территории украинского Крыма... Мы считаем, что это геноцидная политика», - подчеркнул Зеленский.

Говоря о проведении «референдумов» на захваченных Россией территориях Украины, Зеленский отметил, что украинцев заставляют голосовать под дулами автоматов.

«Всем известно, что результаты псевдореферендумов были заранее заготовлены. Также предоставляются ложные паспорта тем, кто проживает на этой территории. Аннексия территории – это самое жестокое нарушение устава ООН, а также попытка украсть территорию другого государства, попытка полностью стереть нормы международного права», - сказал он.