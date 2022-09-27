Украинцы освободили два села в Донецкой области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули под контроль оккупированное РФ село Катериновка в Лиманском районе Донецкой области, сообщают пророссийские телеграм-каналы.
Отмечается, что в данный момент украинские военнослужащие продвигаются к северо-западу от Лимана и пытаются окружить российские войска.
По данным телеграм-каналов, ВСУ занимают село Катериновка во второй раз за прошедшие несколько дней. Взятие этого пункта ВСУ «значительно осложняет оборону Красного Лимана и Дробышево» для России, отмечается в сообщениях.