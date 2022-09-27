Харьков под обстрелом: в городе пропало электричество
В результате обстрела Харькова часть города осталась без электричества, сообщил мэр города Игорь Терехов, которого цитируют украинские СМИ.
«Три прилета по Харькову. Ударили по Холодногорскому району, по предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Информация о пострадавших уточняется. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома харьковчан», - сообщил он.