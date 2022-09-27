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В посольстве Азербайджана в России состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти, который отмечается в Азербайджане 27 сентября.

В посольстве рассказали haqqin.az, что вначале сотрудники диппредставительства минутой молчания почтили память погибших в Отечественной войне. В гостевом доме посольства была организована фотовыставка, изображающая разрушения в городах и поселках Азербайджана, которые подверглись обстрелу в дни войны, продемонстрировано видео, посвященное шехидам.

В церемонии в память о шехидах приняли участие сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева в России, активисты Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР), представители российской общественности, в том числе депутат Думы Астраханской области Олег Шеин.

Посол Полад Бюльбюльоглы заявил, что 44-дневная вторая Карабахская война имеет особое значение для истории азербайджанского народа и государственности, и напомнил, что Армения почти 30 лет держала под оккупацией более 20 процентов территории Азербайджана. В результате контрнаступательной операции, проведенной в ответ на очередную провокацию Армении, азербайджанская армия одержала победу, и сегодня Карабах освобожден от оккупации.

Дипломат добавил: враг, видя, что терпит поражение, ночью бомбил мирные города Азербайджана запрещенным оружием, в результате чего погибли около 100 граждан Азербайджана, более 400 получили ранения. Полад Бюльбюльоглы отметил, что долг каждого азербайджанца – никогда не забывать шехидов, их жизненный путь, их семьи.