США передадут Украине 16 установок NASAMS

Украине на первоначальном этапе передадут две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS, это до 16 пусковых установок, сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, слова которого приводят украинские СМИ.

«Будут переданы сначала две батареи. Батарея может иметь до восьми пусковых установок, а также командный пункт, радар, который будет видеть цели», - сообщил он.

По словам Игната, дальше «надо смотреть на мощности производства или делать на дипломатическом уровне шаги, чтобы нам мир помогал именно этими системами, которых нам нужно достаточно много».

Он сообщил, что первые NASAMS будут переданы Украине в ближайшее время.