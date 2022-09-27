Армения развернула самолеты «Аэрофлота»

Два борта «Аэрофлота», летевших из Москвы в Ереван, отправили в Минеральные Воды. Это связано с тем, что у самолетов закончилась лицензия на полеты в Армению, сообщают российские СМИ.

Сообщается, что речь идёт о рейсах SU 7072 и SU 1868, вылетевших сегодня вечером из Шереметьево. Лишь во время подлёта к Армении пилоты самолетов узнали, что у их бортов закончилась лицензия. В итоге обоим бортам пришлось запрашивать посадку в Минеральных Водах и приземляться там вместо столицы Армении.

Спустя несколько часов за пассажирами прилетел ещё один борт «Аэрофлота», у которого пока ещё есть необходимая лицензия. Именно он должен доставить пассажиров в Ереван.